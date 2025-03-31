Трамп ділить світ на 3 сили: для США така політика може мати безпрецедентні наслідки

Росія порушує усі домовленості щодо перемир’я. Однак навряд чи буде відповідна реакція з боку США. Адже американський президент Дональд Трамп вважає, що світ має дітися на 3 сфери впливу.

Мовиться про Штати, Росію та Китай. Таку думку 24 Каналу озвучив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

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"Є він, є Путін, за яким Росія, та Сі Цзіньпін. А решта маленькі, їх ніхто не повинен питати, що потрібно робити у світі. Вони утрьох нібито повинні ділити світ. Трамп сподівається, що Путін може бути його союзником у протистоянні з Китаєм", – сказав він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп пригрозив ввести "вторинні тарифи" на російську нафту. Він розлючений тим, що кремлівський диктатор, "здається", зриває переговори про припинення вогню в Україні. Лідер США заявив, що є "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду.

"США ризикують опинитися в ізоляції"

Ігор Айзенберг вважає, що не варто очікувати від Трампа якоїсь реакції. Однак політика держави не може базуватися лише на бажаннях лідера. Вона залежить від різних обставин.

Обставини такі, що США ризикують опинитися у повній ізоляції, якщо вони будуть продовжувати це намагання зближуватися з Росією. Вони можуть втратити союзників в особі 31 країни, лідери яких збиралися у Парижі. Тобто втратити союзників у демократичному світі,

– припустив професор.

За його словами, Трампу доведеться вирішувати, чи згоден він, щоб від США відвернулися усі демократичні країни. Ймовірно, лідер Штатів очікував іншу реакцію Європи на усі його ідеї та зближення з Владіміром Путіним. Проте реакція доволі жорстка. Крім Угорщини та Словаччини, європейські країни не сприймають цієї політики США і не будуть.