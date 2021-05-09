Згадати і не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 9 травня. А напередодні вшановували День пам'яті та примирення. Українські політики у соцмережах діляться емоціями щодо цих дат та наголошують: головне –не дозволяти такому повторитись.

Про те, що пишуть українські політики, керівництво держави та місцева влада у соцмережах 8 та 9 травня 24 канал зібрав в матеріалі.

До теми Це вдячність і пам'ять, – Зеленський про День перемоги над нацизмом

Президент Володимир Зеленський

З нагоди 9 травня президент Зеленський звернувся до українців. Глава держави зазначив: кожен українець має пам'ятати про цей день і бути вдячним полеглим у тій страшній війні. Треба бути вдячними та гордими за своїх предків.

Глава держави згадав і про війну на Донбасі

Зеленський також порівняв Другу світову війну із сучасною війною, яка триває з 2014 року. Він зазначив: раніше батьки і дідусі та бабусі розповідали страшні речі про війну. Тепер і сучасне покоління має за плечима історії з фронту.

Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні,

– сказав президент.

Дивіться звернення президента України:

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Ми не маємо допустити цього знову, – Зеленський

Днем раніше у День пам'яті та примирення глава держави зауважив, що Друга світова показала "жахливе обличчя війни" і головне завдання – не допустити подібної трагедії.

Спікер Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у дописі від 9 травня наголосив, що ще в дитинстві чув розповіді про Другу світову від бабусі та дідуся. Головне, що вони намагались передати внукові – треба, аби ці події більше ніколи не повторювались.

Перемога далася нам великою ціною. Мільйони українців віддали своє життя для того, щоб звільнити світ від нацизму. Сьогодні, на жаль, ми знову бажаємо нашій державі мирного та світлого неба, і я впевнений, перемога буде за нами,

– написав Разумков.

Спікер зауважив, що українці мають пам'ятати свою історію і, зокрема, подвиг у Другій Світовій. "Зі святом! З Днем перемоги", – завершив цими словами спікер.

У День пам'яті та примирення Разумков наголосив , що Трагічні події Другої світової війни - рана, яка назавжди залишиться в пам'яті нашого народу. Це те, що об'єднує всю Україну.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

8 травня глава уряду Денис Шмигаль разом з усім світом вшанував пам'ять жертв Другої світової війни.

Ми схиляємо голову перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за світ без війни. Їхній героїзм і жертовність нагадують про те, як легко втратити мир і як важко його повернути,

– написав Шмигаль.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак розповів про відвідини разом з президентом Зеленським Національного музею історії України у Другій світовій війні. Єрмак написав, що у цей момент згадав, як приходив сюди раніше – з батьками та ще тоді живими бабусею та дідусем.

Пам'ятаю, як багато років тому стояв перед ветеранами з оберемком квітів. І як усвідомив, наскільки це для них важливо – відчувати, що все було недарма, і майбутні покоління цінують усе, що вони зробили,

– розповів глава ОП.

Єрмак вважає, що це – не свято для піару політиків, це – свято для людей, які віддано захищали рідну землю.

"Ніколи знову" звучить різними мовами

Днем раніше Єрмак присвятив допис Дню пам'яті та примирення. Він наголосив, що саме час загадати про найбільшу катастрофу в історії людства. "Президент Володимир Зеленський справедливо зазначив, що 8 травня не є заміною 9 травня. 8 травня – про пам‘ять, 9 травня – про перемогу. Ці речі є складовими нашої історії", – додав голова ОП.

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Мер Києва Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко 8 травня згадав тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю.Він закликав вшанувати пам'ять загиблих героїв і подякувати живим ветеранам за жертовність і відвагу.

І сьогодні, кожен українець має, як ніколи, зрозуміти справжню ціну словам "хвилина миру". Бо, як і під час тієї страшної війни, українцям сьогодні зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність нашої держави,

– написав Кличко.

Мер Львова Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий у День пам'яті та примирення закликав згадати всіх, хто не встиг дожити до цього дня у 1945 році. Мер наголосив, що кожен має зрозуміти, якою дорогою ціною світу дістався цей мир.

Віцеспікер Руслан Стефанчук

Вшанував і 8, і 9 травня перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Політик наголосив, що "у цей день воєдино злились почуття неймовірного болю за численні втрати та безмежного щастя, радості, гордості за свій непереможний народ".

Він подякував ветеранам та тим воїнам, які захищають Україну сьогодні.

Стефанчук згадав 8 травня про війну на Донбасі

Напередодні віцеспікер зауважив, що вже 8 рік Україна вшановує День пам’яті та примирення під ворожі постріли. Політик подякував визволителям, які щосекунди захищають нашу свободу та незалежність зі зброєю в руках.

Юлія Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко 8 травня написала про Другу світову війну, як про "важке зубчасте колесо, яке проїхало по цілому людству".

Колись ми бачили війну кілька разів на рік у кіно, сьогодні ми бачимо війну щодня у новинах. Війна з ворогом триває на нашій рідній Землі, а ветерани – не наші дідусі, а наші однокласники, брати, діти,

– написала Тимошенко.

Вона зазначила, що ніщо не має такої високої ціни і не є настільки потрібним, як мир. А Україні потрібна своя Перемога.

Петро Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" 9 травня опублікував спогади про Другу світову війну – з історії власної родини. Він зауважив, що страшні події не оминули жодну українську хату.

Дід Іван Порошенко дійшов до Праги, отримавши в останні дні війни поранення ноги. Осколок витягти так і не змогли, рана сочилася десятиліттями, і кульгав він до кінця життя. Дід Марини Михайло Переведенцев і поранений був, і контузію отримав; війну завершив у Берліні полковником 8 травня,

– написав Порошенко у фейсбуці.

У День пам'яті та примирення 5-ий президент України закликав згадати всіх, кого втратила Україна на всіх театрах бойових дій. А також вшанувати теперішніх героїв.

Юрій Бойко

Один зі лідерів "Опозиційної платформи – За життя" 8 травня про День пам'яті та примирення не згадав. У фейсбуці він натомість розповів про переховання воїнів Другої світової на Київщині.

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9 травня Бойко поділився своїми спогадами про святковий парад, на який його повів дід. Саме його подарунок – годинник – політик носить протягом багатьох років.

Їх покоління зробило воістину великий Подвиг, пам'ять про якого ми зобов'язані зберегти. Борг нашого покоління – встановити мир і ніколи не забувати про цінності життя,

– написав Бойко.

Кіра Рудик

На сторінці політсили "Голос" опублікували допис до Дня пам'яті та примирення. У партії наголосили, що це час згадати подвиг 7 мільйонів наших українських дідусів та бабусь. Весь світ має казати: "Ніколи знову", проте цього не хоче зробити Росія.

Сучасна Росія зневажливо каже "Можем повторить". Привласнює та очорнює здобутки наших рідних. Ставить знак рівності між Кремлем та усіма полеглими у війні. В цьому — вся суть сучасної російської влади. Вони не шанують пам'яті, а знову хочуть "перемогти Європу",

– мовиться у дописі.

Мер Одеси Геннадій Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 8 травня повідомив про перепоховання 15 воїнів, які загинули під час оборони Одеси. Мер наголосив, що особу одного з них вдалось встановити. А 9 травня Труханов опублікував відео привітання. На кадрах – бої Другої світової та парад перемоги, а також покладання квітів до монументів і чоловіки та навіть дитина – у формі червоноармійця.

Мер Дніпра Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов 8 травня поділився роздумами про те, чим була і стала Друга світова війна. Він наголосив, що на відміну від недавнього радянського минулого, для масової свідомості наших "сусідів" війна – це не погано і боляче, а добре і весело.

Обдурення десятиліттями населення пропагандою зробило свою брудну справу. І якщо народ радянський в переважній своїй більшості війни не хотів і боявся, то народ сусідський, навпаки, вважає, що війна – справа легка, приємна і корисна для душі,

– написав Філатов.

Наостанок Філатов закликав пом'янути загиблих і поклонитись живим.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов

9 травня Ігор Терехов опублікував відео привітання до Дня перемоги над нацизмом. На кадрах – спогади ветеранів Другої світової та привітання самого політика, він закликав не забувати тих, хто вчинив подвиг.

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