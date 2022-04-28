Політики, які називали себе молодцями, а інших "клоунами", зникли після 24 лютого, – Притула

28 квітня 2022 , 16:40
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Український політик та волонтер Сергій Притула розповів про політичні плани після перемоги та загалом про сучасний політичний ландшафт.

Перш за все Притула підкреслив, що потрібно дочекатися перемоги України у цій війні, а далі вже розбиратися. 

Варте уваги Викрили 10 росіян, які катували людей і вчиняли звірства в Бучі: фото катів, список поіменно

Притула про політичний ландшафт України 

На думку волонтера та політика зараз в Україні триває процес зміни політичного ландшафту. За його словами, це досить цікава тема для аналізу. Притула додав, що чимала гвардія тих, "хто бив себе в груди й розказував, які вони молодці", просто зникли кудись після нападу Росії на Україну – 24 лютого.

І кудись позникали всі ті, які казали на одну людину "клоун", на другого казали "клоун" і так далі,
– сказав Притула.

Він підкреслив, що так звані "клоуни" останнім часом цікавіше діють останнім часом, аніж ті, кого вважали поважними та професійними господарниками.

Більше заяв від Сергія Притули: 

Цікаво – у США показали гаубиці для України: дивитися відео 

Автор: Віта Свірневська