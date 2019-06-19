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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Політики використовують нові технології підкупу: як це працює?

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      Кандидати в депутати спекулюють на емоціях дітей
      Кандидати в депутати спекулюють на емоціях дітей / Фото Едуарда Крижанівського / 24 канал

      Дострокові парламентські вибори-2019 можуть стати найтихішою і найспокійнішою кампанією з двох причин. Але технології підкупу виборців уже працюють.

      Таку думку 24 каналу висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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      Політики не поспішають проявляти активність і витрачати гроші, оскільки дострокові вибори можуть визнати неконституційними. І є страх перед партійними брендами. Рейтинг "Слуги народу" становить близько 50%. Це означає, що невідомий кандидат від "Слуги народу" по мажоритарному округу після реєстрації матиме 20-30% підтримки. З ним можуть конкурувати лише відомі політики,
      – зауважує Олексій Кошель.

      За словами фахівця, вже спостерігаються традиційні технології з підкупу, пов’язані з виборчою системою – наявністю мажоритарних округів. А також із слабкістю політичних партій і високим рівнем корупційності українських виборів. Як наголошує Кошель, у другій половині травня – на початку червня був різкий сплеск активності майбутніх кандидатів у депутати. Вони масово дарували дітям різні подарунки – у зв’язку із завершенням навчального року і до Дня захисту прав дитини.

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      Зокрема, на Житомирщині від імені одного нардепа дітям роздавали цінні подарунки. В інших областях – солодощі. Продовжують масово будувати дитячі спортивні майданчики. Третій напрямок – долучення до відзначення різних дат. Політик повинен брати участь в усіх святах села, храмових святах, відкриттях установ, у ремонті доріг. При цьому часто це не пов’язано з роботою самого політика.

      Темпи псевдополітичної благодійності масштабні. І це працює. 10-15 років тому ефективність досягала 80%. Зараз десь 50%. Технологія підкупу виборців зменшується. Звинувачення в підкупі теж стало технологією. Тому переключаються на роботу з дітьми. Спекулюючи на емоціях дітей, намагаються купити голоси батьків,
      – наголошує Олексій Кошель.

      Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.

      11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбуться в останню неділю жовтня.

      парламентські вибори-2019
      Календар позачергових виборів до Верховної Ради

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Конституційний суд Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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