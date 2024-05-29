Нема що сказати: Угорщина не викликатиме посла Росії у зв'язку з кібератакою у 2022 році

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не викликатиме посла Росії через маштабну кібератаку 2022 року. Нещодавно з'ясувалося, що за нею стояла саме Москва.

Про це Сійярто сказав опозиційному депутату Ференцу Геленцеру, який і опублікував відео відповідної розмови.

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Посла Росії не викликатимуть

На відео Ференц Геленцер поцікався у голови угорського міністра, "чи буде він викликати російського посла після того, як росіяни зламали сервери МЗС".

Ні, мені нема чого йому сказати,

– прозвучало у відповідь.

Зазначимо, що днем раніше Сійярто у відповідь на повідомлення про кібератаку заявив, що "її може здійснити будь-хто". Глава МЗС додав, що вони будуть ухвалювати рішення залежно від національних інтересів. Він сказав, що це не має значення "навіть якщо вони зламають наші комп'ютерні системи, якщо вони намагатимуться зробити це щодня або щотижня".

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