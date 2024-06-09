Чому змінилися дії Макрона щодо України: політолог оцінив позицію президента Франції

Упродовж останніх місяців пролунало багато гучних заяв від президента Франції Еммануеля Макрона щодо підтримки України. Важливо, що вже є конкретні дії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що така лідерська позиція частково пов'язана з тим, що днями відбудуться вибори до Європарламенту. Але це не основна причина.

До теми Макрон планує представити план розміщення військових інструкторів Франції в Україні

Про що свідчать заяви Макрона

Як наголосив Фесенко, риторика Макрона щодо підтримки України посилилася. Вже є рішення про передачу бойових літаків та йдуть розмови про відправлення інструкторів.

Зараз у Макрона не лише риторика, але й є конкретні дії на підтримку України. І матеріальні у вигляді військової допомоги, і щодо навчання українських бійців. Чого прагне Макрон? Він хоче стати новим безпековим лідером Європейського Союзу. Макрон просуває ідею створення оборонного альянсу всередині ЄС,

– сказав Фесенко.

Президент Франції робить це з двох причин. Насамперед в Європі усвідомлюють ризики російської навали, якщо, не дай Боже, Україна не витримає. Там розуміють, що загроза дійсно є.

Крім того, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, то європейцям доведеться більше піклуватися про власну безпеку. І Макрон хоче стати лідером створення європейської безпекової системи, а також – лідером у підтримці України. Нашу державу це влаштовує.

Вже бачимо певні дії. Зокрема і під час візиту Зеленського до Франції. Подивіться, як його приймали; який був рівень зустрічей, переговорів. Я вже не кажу про зустрічі з Байденом. Це свідчить, що солідарність з Україною не лише зберігається, а й стає міцнішою та потужнішою,

– зауважив Фесенко.

Заяви Макрона: коротко