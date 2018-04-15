Політолог пояснив, чому Путін дав задній хід під час авіаудару США у Сирії

Це звичайна практика, коли російські та радянські політики спершу оприлюднюють гучні заяви, а коли вже все доходить до справи, то виявляється, що вищезазначені слова не збігаються з їхніми можливостями.

Таку думку висловив чинний політолог-арабіст та колишній військовий перекладач радянської армії в Сирії Григорій Косач, передає "Радіо Свобода".

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"Це звичайна поведінка Росії в подібних ситуаціях. Я, наприклад, прекрасно пам'ятаю той час, коли почалася Друга війна в "Перській – 24") Затоці та війська США з союзниками в 2003 році увійшли до Іраку. Поблизу американського посольства в Москві відбувався справжній шабаш, весь час лунав крик Жиріновського, не закінчувалися гнівні демонстрації. І раптом виступає президент Путін, який говорить, що США – це саме та країна, яка визначає світовий політичний і економічний розвиток, що вона є занадто сильною, що від неї залежить дуже багато, в тому числі і Росія. І тому, мовляв, "давайте припинимо". І тут же все розсмокталося, як міраж – і Жиріновський, і натовп, і шабаш, все закінчилося". – зауважив фахівець.

За його словами, було багато випадків, коли російські, або радянські колись, гучні заяви на кшталт того, що ми закидаємо всіх шапками, розгромимо та так далі, ніколи не відповідали справжнім можливостям країни та не були реалістичними.

А звідси виникає і чергова "втрата особи", яка зараз точно ще відгукнеться "в серцях сирійського режиму", та й не тільки, а взагалі в душі багатьох на Близькому Сході. У нинішній ситуації з'являються все більш глибокі тріщини у взаєминах між Росією та її псевдосоюзниками. Досить згадати заяву Туреччини щодо того, що сталося уночі проти 14 квітня в Сирії. Або заява МЗС Саудівської Аравії, або Королівської канцелярії Бахрейну. Я зараз перераховую не союзників Росії, зрозуміло. Але Саудівська Аравія, найвпливовіша країна в регіоні, точно зробить все від неї залежне, щоб підкреслити свою позицію щодо засудження режиму Асада та підтримку військового удару з боку США, Британії та Франції". У Москви просто немає сил. У неї дуже багато слів, але за ними нічого не приховується,

– зауважив політолог.

Водночас він додає, що Москві вже давно слід було відступити в Сирії.

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"І в Кремлі повинні б були зрозуміти, що навіть мови не може бути про справжню рівновагу сил у ситуації, коли США захищають саудівські інтереси, а Росія захищає інтереси Ірану. До речі кажучи, для мене абсолютно незрозумілою є сама ідея цієї захисту іранських інтересів. Коли мені говорять про те, що Росія та Іран нібито є союзниками та надовго, я зазвичай лише розводжу руками. З одного боку, це начебто "не по-пацанськи" кидати своїх друзяк. Але з іншого... Наскільки я пам'ятаю моє давнє дитинство, всі дворові хулігани в будь-якої гострій ситуації, яка час від часу виникала, за цього свого "пацанського кодексу" швидко розуміли, що розумний пацан поступається дорогою більш сильному та припиняє діяти нерозумно лише заради свого "пацанства", – вважає Косач.