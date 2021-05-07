Політрада "Слуг народу" може позбавити Тищенка права голосу, – ЗМІ

Скандальна вечірка Миколи Тищенка у карантин може мати для нього додаткові негативні наслідки. Є ймовірність, що його позбавлять права голосу у політраді.

Політична рада партії "Слуги народу" у травні планує зібратися на засідання, щоб розглянути поведінку скандального нардепа Миколи Тищенка. Про це ЗМІ розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

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Позбавлення Тищенка голосу у політраді

У фракції повідомили, що засідання політради може відбутися до 20 травня. Перш за все потрібно обрати зі складу ще 12 заступників за різними напрямами – інформаційна безпека, гуманітарна сфера, юридична, оборонна, інфраструктура, розповіла нардепка. Окрема тема засідання – вечірка Тищенка.

Щодо варіантів покарання від політради розглядають не призначення штрафу, а ймовірне позбавлення голосу. Оскільки Тищенко очолює Закарпатський осередок партії, він може позбутися свого голосу там.

Плануємо в травні провести засідання політради… І буде окремим питанням розглядатися поведінка Миколи Тищенка. Штраф політрада не виписує. Але Тищенко член Ради громад, голова Закарпатського осередку. Тому позбавити права голосу його можна лише там,

– сказала Кравчук.

Нагадаємо: за підпільну вечірку, яку під час локдауну влаштував для дружини "слуга народу" Микола Тищенко, відповідатиме готель, у якому вона відбулася. Адміністрації закладу доведеться заплатити штраф. У партії ж зазначили: вони не є поліцією, тому не можуть накладати на когось штрафи.

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