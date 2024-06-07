Серце розривається від болю: на Рівненщині попрощалися із загиблою в Одесі поліцейською
Джерело:Поліція Рівненської області
В Рівненській області попрощалися з лейтенанткою поліції Олександрою Олещук, яку хвилею змило в море в Одесі. Поліцейській назавжди залишиться 20 років.
Лейтенантку поліції змило хвилею на пірсі в Одесі 2 червня. Рятувальники відразу почали пошуки, але тіло знайшли лише через 3 дні.
До теми Молода поліціянтка, яку хвилею знесло у море в Одесі, була сиротою, – ЗМІ
Поліцейську з Рівненщини провели в останню путь
Олександру Олещук провели в останню путь 7 червня в селі Білів Рівненського району. На церемонію прощання з поліцейською прийшли рідні, близькі й колеги. Молодій лейтенантці поліції назавжди залишиться 20 років.
У поліції розповіли, що Олександра у 2023 році тільки закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.
Молода, завзята, старанна, весела, позитивна й добра: такою її запам'ятають колеги. Серця ж рідних розриваються від болю. Вічна пам'ять тобі, Сашо… Щирі співчуття родині та близьким. Сумуємо разом із вами,
– висловили співчуття в поліції.
На Рівненщині попрощалися з Олександрою Олещук / Фото Поліції Рівненської області
Поліцейську змило на пірсі в Одесі: що відомо
- В Одесі під час відпочинку на пляжі "Аркадія" ввечері 2 червня 20-річну лейтенантку поліції з Рівненщини змило хвилею з пірса. Момент падіння дівчини в море потрапив на відео. Трагедія сталася, коли дівчина фотографувалася на пірсі, й була поза службою.
- Як повідомляли у ЗМІ, Олександра Олещук була в Одесі разом з друзями. Вони пішли на пляж "Аркадія", щоб відпочити. Однак після шторму море було неспокійне, й коли поліцейська почала фотографуватися, хвиля збила її з ніг.
- До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі того ж дня внесли відомості за ознаками частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".
- Тіло поліцейської шукали 3 дні. Рятувальники виявили його 5 червня неподалік від місця, де сталася трагедія.
- Відомо, що Олександра була сиротою. Її вихованням опікувалася бабуся.