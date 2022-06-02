Поліцейські-зрадники переходять до співпраці з окупантами в Маріуполі: обурливе відео

Поліцейські, які залишилися в Маріуполі, перейшли на співпрацю з проросійськими бойовиками. Зрадники вирішили піти на роботу в окупаційні органи квазіреспубліки на Донеччині.

Гидота, – Андрющенко про зрадників

Працівники поліції в Маріуполі самостійно перейшли на ворожу сторону. Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував обурливе відео з правоохоронцями-зрадниками.

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Чиновник наголосив, що поліцейські зрадили присязі, рідному місту та Батьківщині. Він назвав їх "гидотою".

Сподіваюсь, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше, ніж відбудеться справедливий суд. Сволота,

– підкреслив Андрющенко.

Зауважимо, на кадрах пропагандистів українські експоліцейські з захопленням розповідають про перехід на службу до бойовиків. Кажуть, що хочуть і далі жити в рідному місті та працювати за спеціальністю. При цьому вони не згадують, що йдуть на службу до тих, хто вщент зруйнував їхній рідний Маріуполь та вбив десятки тисяч мирних мешканців.

Дивіться відео, як поліцейські-зрадники переходять на службу до бойовиків:

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