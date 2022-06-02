Поліцейські-зрадники переходять до співпраці з окупантами в Маріуполі: обурливе відео
Джерело:телеграм-канал "Андрющенко Time"
Поліцейські, які залишилися в Маріуполі, перейшли на співпрацю з проросійськими бойовиками. Зрадники вирішили піти на роботу в окупаційні органи квазіреспубліки на Донеччині.
Гидота, – Андрющенко про зрадників
Працівники поліції в Маріуполі самостійно перейшли на ворожу сторону. Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував обурливе відео з правоохоронцями-зрадниками.
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Чиновник наголосив, що поліцейські зрадили присязі, рідному місту та Батьківщині. Він назвав їх "гидотою".
Сподіваюсь, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше, ніж відбудеться справедливий суд. Сволота,
– підкреслив Андрющенко.
Зауважимо, на кадрах пропагандистів українські експоліцейські з захопленням розповідають про перехід на службу до бойовиків. Кажуть, що хочуть і далі жити в рідному місті та працювати за спеціальністю. При цьому вони не згадують, що йдуть на службу до тих, хто вщент зруйнував їхній рідний Маріуполь та вбив десятки тисяч мирних мешканців.
Дивіться відео, як поліцейські-зрадники переходять на службу до бойовиків:
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Що відбувається у захопленому Маріуполі: останні новини
- На 2 червня окупанти запланували велику подію – урочисте відкриття в Маріуполі банкомату. Розташують це благо цивілізації біля фільтраційного центра та штабу російської "гуманітарної допомоги", від путінської партії "Єдина Росія".
- Росіяни облаштовують сміттєзвалища просто у дворах багатоповерхівок. Одне з них зафіксували в Кальміуському районі на вулиці Металургів. Тепер там стоїть великий сморід, а гній розтікається вулицями.
- Окупаційні військові навіть відновили у місті смертну кару. Так звані "суди" засуджують місцевих волонтерів, чиновників та справжніх суддів до розстрілу.
- На базі колишньої Волноваської виправної колонії №120 путінські солдати створили "фільтраційну в'язницю". Наразі там утримують понад 20 волонтерів, які вивозили маріупольців з пекла під час евакуації.
- У Маріуполі бракує їжі та питної води. Щоб отримати воду, місцевим мешканцям доводиться розчищати місто від сміття та трупів. За це окупанти дозволяють їм не померти від спраги.
- Російські загарбники розпочали приймати в маріупольців документи для незаконного виготовлення паспортів держави-агресорки. Андрющенко назвав це переходом на активну реалізацію плану з окупації міста.
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