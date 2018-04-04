Поліцейським довелось стріляти в повітря, щоб заспокоїти агресивний натовп на Одещині

На Одещині правоохоронці були змушені відкрити вогонь, щоб запобігти самосудові місцевиз мешканців над чоловіком, якого підозрюють у вбивстві.

Про це інформує прес-служба поліції Одеської області.

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Інцидент трапився у селі Виноградівка Болградського району.

Під час проведення слідчих дій у справі про вбивство місцевого жителя, обурені люди ледь не вчинили самосуд над підозрюваним.

На слова правоохоронців обурений натовп ніяк не відреагував, навпаки – агресія перекинулась ще й на поліцейських.

Для припинення протиправних дій один з правоохоронців декілька разів вистрілив угору з автомата Калашникова,

– повідомили в місцевій поліції, запевнивши, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав.