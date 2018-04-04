Поліцейським довелось стріляти в повітря, щоб заспокоїти агресивний натовп на Одещині
На Одещині правоохоронці були змушені відкрити вогонь, щоб запобігти самосудові місцевиз мешканців над чоловіком, якого підозрюють у вбивстві.
Про це інформує прес-служба поліції Одеської області.
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Інцидент трапився у селі Виноградівка Болградського району.
Під час проведення слідчих дій у справі про вбивство місцевого жителя, обурені люди ледь не вчинили самосуд над підозрюваним.
На слова правоохоронців обурений натовп ніяк не відреагував, навпаки – агресія перекинулась ще й на поліцейських.
Для припинення протиправних дій один з правоохоронців декілька разів вистрілив угору з автомата Калашникова,
– повідомили в місцевій поліції, запевнивши, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав.