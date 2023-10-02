Без батька лишився 8-річний син: стало відомо ім'я загиблого поліцейського з Херсона

У Херсоні під час чергового російського терору під обстріл потрапило авто з патрульними. У поліції повідомили ім'я загиблого внаслідок удару правоохоронця.

На жаль, 38-річний чоловік помер на операційному столі. Відомо, що він намагався врятувати цивільного від російської атаки на місто.

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Що відомо про загиблого

Херсонський патрульний Віталій Новицький загинув 2 жовтня внаслідок чергового удару окупантів по місту. Під обстріл потрапило авто з патрульними – удар пробив броню транспорту. Чоловіка доправили до лікарні, однак, на жаль, медики не змогли врятувати його.

Віталій Новицький помер в операційній. На момент загибелі патрульному було 38 років. У нього вдома залишилися батьки, дружина та 8-річний син.

Чоловік став поліцейським у 2015-му році. Спочатку він працював у Миколаєві, однак нещодавно Віталій перевівся до Херсона. Він з честю та гідністю вірно служив українському народові. На жаль, ця зміна стала останньою у його житті.

Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Віталія. Сумуємо разом із вами,

– наголосили у поліції.

Віталій Новицький став черговою жертвою росіян / Ігор Клименко

Росіяни нищать Херсон