То хто ж був за кермом: з'явилось відео порушення, яке закінчилось стрільбою у Дніпрі

30 серпня 2023, 15:05
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У мережі з'явилось відео порушення, через яке правоохоронці зупинили автівку Jaguar. На кадрах видно, хто керував автомобілем в цей момент.

Внаслідок пострілу патрульного нападник помер на місці. Тепер у мережі з'явилось відео правопорушення, з якого все і почалось.

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На кадрах за кермом видно чоловіка

На кадрах видно, що на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської водій Jaguar порушив правила дорожнього руху, повернувши ліворуч з правого ряду.

Після цього за автомобілем поїхала автівка патрульних, які перебували неподалік.

Момент правопорушення: дивіться відео

Також за склом можна роздивитись, що машиною керував саме чоловік, а жінка сидить ліворуч від нього. Проте на відео, яке знімали з салону машини вже пізніше, було видно, що на місці водія сидіть жінка. Тож існує версія, що вона могла помінятись місцями з чоловіком, щоб його не оштрафували.

Порушення трапилось о 16:54, а стрілянина сталася близько 18:00 на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній.

На кадрах видно, що за кермом чоловік / @dnepr_operative

Що відомо про стрілянину у Дніпрі

  • Вечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar через правопорушення, однак між водієм та правоохоронцями спалахнув конфлікт.
  • Чоловік напав на патрульну та почав її бити, а потім й іншого патрульного. Після цього один з правоохоронців використав табельну вогнепальну зброю. Згідно з даними прокуратури, він вистрілив тричі у спину. 
  • Чоловік загинув на місці, а керівництво поліції призначило службове розслідування за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень. 
  • На цей час патрульних відсторонили від виконання обов'язків, а поліцейського, який стріляв, затримали.
  • У Офісі Генпрокурора також заявили, що пасажири машини відмовились вийти з автівки, через що правоохоронці почали силою витягували їх з авто та використали газовий балончик.
  • Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру поліцейському, який застосував табельну зброю. 

Автор: Анастасія Кушпіт