У Києві 5-місячний хлопчик жив у закинутій недобудові

23 березня до Печерського центру соціальних служб надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії. На місце події виїхали ювенальні поліцейські.

За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. Ба більше, виявилось, що в умовах бруду, антисанітарії та відсутності будь-яких комунікацій проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком.

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Що чекає на горе-матір

Через безпосередню загрозу для життя та здоров'я малюка поліцейські передали дитину під нагляд лікарів. Нині хлопчик перебуває у медзакладі, де його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Натомість з матір'ю наразі спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

5-місячний хлопчик жив в умовах антисанітарії / Фото поліція Києва

Інциденти з дітьми на Київщині