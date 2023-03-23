У Києві 5-місячний хлопчик жив у закинутій недобудові
Джерело:Поліція Києва
23 березня до Печерського центру соціальних служб надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії. На місце події виїхали ювенальні поліцейські.
За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. Ба більше, виявилось, що в умовах бруду, антисанітарії та відсутності будь-яких комунікацій проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком.
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Що чекає на горе-матір
Через безпосередню загрозу для життя та здоров'я малюка поліцейські передали дитину під нагляд лікарів. Нині хлопчик перебуває у медзакладі, де його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Натомість з матір'ю наразі спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.
5-місячний хлопчик жив в умовах антисанітарії / Фото поліція Києва
Інциденти з дітьми на Київщині
- Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 21 березня правоохоронці зафіксували викидання матір'ю з вікна свого немовляти. Дитині виповнилось лише 2 місяці.
- Як зазначив Нєбитов, від отриманих травм маленький хлопчик помер. Однак зауважимо, що не слід робити поспішних висновків, адже, за словами правоохоронця, у матері, ймовірно, могла бути післяпологова депресія.
- Цього ж дня 7-річні близнюки з Київської області вирішили помандрувати без згоди батьків. До пошуку дітей залучили всі підрозділи поліції Київщини, кримінальну поліцію, ювеналів, спецпризначенців та громадськість.
- Однак вже о 3 годині ночі на вулиці помітили хлопчика. Через деякий час неподалік було знайдено й іншу дитину. Зараз з дітьми все гаразд. У поліції наголосили, що батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління.
- Крім того, 12 березня в області загубилася 4-річна дівчинка. На щастя, правоохоронцям вдалося її розшукати.
- Також раніше у сім'ї на Київщині відбувся гучний скандал, після якого чоловік схопив свою маленьку дитину та пішов у невідомому напрямку. Малюка шукали усю ніч.