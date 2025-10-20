Про це пише 24 Канал з посиланням на столичну поліцію.

Що вдалося дізнатися поліції про загибель блогера "Кудо"?

У поліції підтверджують факт самогубства блогера та криптоексперта Костянтина Ганича. Ймовірно, він мав проблеми з фінансами, а тому написав прощальну записку та застрелився.

Напередодні своєї загибелі Костянтин розповів блиькими про погіршення емоційного стану. Після цього він сів уночі в авто та припаркувався біля однієї з багатоповерхівок, де вистрелив собі в голову з зареєстрованої зброї.

Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Її кваліфікують як умисне вбивство з відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування.