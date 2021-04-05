Українська поліція поїде в Катар забезпечувати порядок на Чемпіонаті світу 2022

Українські поліцейські візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі. Необхідні документи для такого обміну вже підписали.

Перед тим, як Зеленський приїхав із офіційним візитом до Катару, до цієї країни навідалися представники Міністерства внутрішніх справ. Обговорення організації Чемпіонату світу з футболу і залучення в ньому України – було основним питанням.

До слова Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів

Поліція поїде у Катар в 2022 році

Відповідну угоду і необхідні документи уже підписали. Відтак українські поліцейські допомагатимуть своїм катарським колегам забезпечувати порядок. Зеленський зазначив, що таким досягненням варто пишатися: адже українських поліцейських будуть залучати як кращих.

Я думаю, що ми повинні такими речами пишатися. Нас уже беруть як найкращих,

– сказав Зеленський.

Зеленський про офіційні зустрічі у Катарі: дивіться відео

Зеленський у Катарі: що відомо