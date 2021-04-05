Українська поліція поїде в Катар забезпечувати порядок на Чемпіонаті світу 2022

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Українські поліцейські візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі. Необхідні документи для такого обміну вже підписали.

Джерело:

24 канал

Перед тим, як Зеленський приїхав із офіційним візитом до Катару, до цієї країни навідалися представники Міністерства внутрішніх справ. Обговорення організації Чемпіонату світу з футболу і залучення в ньому України – було основним питанням.

До слова Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів

Поліція поїде у Катар в 2022 році

Відповідну угоду і необхідні документи уже підписали. Відтак українські поліцейські допомагатимуть своїм катарським колегам забезпечувати порядок. Зеленський зазначив, що таким досягненням варто пишатися: адже українських поліцейських будуть залучати як кращих.

Я думаю, що ми повинні такими речами пишатися. Нас уже беруть як найкращих,
– сказав Зеленський.

Зеленський про офіційні зустрічі у Катарі: дивіться відео

Зеленський у Катарі: що відомо

  • Зеленський разом із дружиною Оленою прибув у Катар 4 квітня.
  • Голова держави вже поговорив із еміром Катару і прем'єр-міністром.
  • Він вже встиг підписати 13 документів про поглиблення співпраці між країнами.
  • Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, головою катарської державної інституції Qatar Museums і з дружиною очільника Катару.
  • Перед поїздкою Зеленського Катар відвідали представники Міністерства внутрішніх справ України.