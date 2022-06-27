Поліція провела масові рейди нічними клубами Києва: вручили понад 200 повісток

У Києві правоохоронці разом з представниками військкомату провели рейди нічними клубами Києва. Протягом вихідних було перевірено 420 закладів та вручено понад 200 повісток.

Комендантську годину порушили два заклади

У поліції розповіли, що провели рейд, щоб перевірити дотримання обмежень воєнного стану та запобігти порушенням у комендантську годину.

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З усіх 420 перевірених закладів, як повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський, у нічний час працювали два заклади. У них було виявлено 413 осіб, які порушили комендантську годину.

Військовий комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У підсумку 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату.

В Україні триває мобілізація

Відразу після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголосили мобілізацію. Відомо, що мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено покидати Україну, триватиме щонайменше до 23 серпня.

У Міністерстві оборони України наголосили, що мобілізаційні заходи триватимуть доти, доки це необхідно. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала, що потрібно мобілізувати сотні тисяч чоловіків.

В Україні почастішали випадки вручення повісток в армію за адміністративні правопорушення. Повістки вручають на вулицях, у місцях відпочинку тощо.

У РНБО пояснили, що законом не встановлено місце, де можна вручати повістку, а де ні. Разом з тим, у РНБО запевнили, що вручення повістки не означає мобілізацію на фронт.

Додамо, що 15 червня в Україні набув чинності закон про відстрочку від мобілізації для учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти.

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. Комендантська година на Київщині триває щодня з 23:00 до 05:00. Вона передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки.Продаж алкоголю у магазинах Києва дозволений з 11 до 19 години. Водночас продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.