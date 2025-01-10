Масштабна схема переправляння через кордон: обшуки тривають по всій країні

Правоохоронці проводять спецоперацію з перекриття схем перенаправлення чоловіків призовного віку за кордон. Обшуки відбуваються по всій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Станом на 10 січня відбуваються понад 600 одночасних обшуків, до яких залучені оперативники та слідчі Нацполіції.

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Це лише перший етап спецоперації

Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці проводять обшуки в організаторів перенаправлення чоловіків за кордон та безпосередньо в учасників груп, які допомагали налагодити процес.

Наразі йде лише перший етап спецоперації. Відповідні заходи тривають по всій України. А усі деталі спецоперації будуть оприлюднені вже після завершення слідчих дій.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, 9 січня в Одесі пролунав вибух поблизу будівлі Військової служби правопорядку. На щастя, ніхто не постраждав. Вже відомо, що здетонував один із пакетів з тротилом, який принесла жінка похилого віку. Також піротехніки працювали над знешкодження іншого пакету.