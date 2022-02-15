Поліція відкрила провадження через DDos-атаки на банки й урядові сайти
Джерело:МВС України
В Україні на банки та урядові сайти 15 лютого здійснили DDos-атаки. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.
Інформацію про те, що правоохоронці відреагували на DDOS-атаки, ввечері 15 лютого повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
До теми Під хакерську атаку потрапили майже всі українські банки та Дія
Через хакерські атаки поліція відкрила справу
У відомстві зазначили, що зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку.
У МВС нагадали, що перебої виникли в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.
Станом на 19:30 роботу сайтів банків вдалося відновити. А робоча група фахівців з кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.
За фактами атаки поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями:
- несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем,
- умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем.
Атака на ресурси банків й урядові сайти: що відомо
- Ресурси українських банків та урядових установ 15 лютого постраждали від DDOS-атаки. Спершу збої зачепили сайт Міноборони. Він перестав працювати. Згодом до нього "долучився" сайт ЗСУ, труднощі виникали при спробі зайти на ресурс МВС.
- Також на проблеми почали скаржитися клієнти "Ощадбанку" та "Приватбанку". Пізніше засновник "Монобанку" Олег Гороховський розповів, що від атаки постраждали ще й "Альфабанк", "А-банк" та "Монобанк".
- Крім того, у декого виникали труднощі при користуванні додатком "Дія".
- У Центрі інформаційної безпеки допустили російський слід. Мовляв, це можуть бути "дрібні капості зі сторони агресора".
Попередній інцидент: експрацівник СБУ про кібератаки на урядові сайти: дивіться відео