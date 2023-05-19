Привласнили 15 мільйонів гривень 10 тисяч українців: поліція викрила масштабну шахрайську схему

Українські поліцейські викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему. Її учасники незаконно привласнили собі кошти понад десяти тисяч громадян.

Слідчі дії проводили аж у 20 регіонах України. Аби ліквідувати розгалужену злочинну мережу, правоохоронці провели спецоперацію за участі понад 500 поліцейських. Загалом викрили 56 зловмисників.

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Шахраї привласнили 15 мільйонів гривень

У кіберполіції повідомили, що 56 учасників злочинної схеми розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян.

У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень,

– зазначили правоохоронці.

Шахраїв викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та оперативниками Департаменту карного розшуку.

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Поліцейські встановили 11 спільнот

Під час розслідування поліцейські встановили 11 спільнот. Зокрема, зловмисники об'єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори цих спільнот розміщували оголошення з приводу "підробітку".

"Охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян. Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого – побутової техніки", – розповіли поліцейські.

Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках. Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців.

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Поліцейські ліквідували масштабну шахрайську схему: дивіться відео

Як саме привласнювали гроші

Шахраї переводили листування у сторонні месенджери. Туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки. За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали понад 10 тисяч громадян,

– зазначили в поліції.

Наразі відомо, що фігуранти привласнили 15 мільйонів гривень, втім, остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.

Поліцейські вже ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб. Також провели обшуки за місцями проживання фігурантів у двадцяти областях України. Зокрема, вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки, які використовували шахраї.

Кримінальне ровадження розпочали за частинами 3 і 4 статті 190 "Шахрайство". Наразі правохоронці готують матеріали для оголошення підозри. Шахраям загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Кіберполіція нагадує громадянам про небезпеку переходу за підозрілими гіперпосиланнями. "Будь-які відмінності в URL-адресі можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому ресурсі. Рекомендуємо ніколи не вказувати конфіденційну інформацію, зокрема, дані банківських карток, на підозрілих сайтах. Продаючи чи купуючи товари на платформах оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери: шахраї можуть надсилати фішингові посилання", – попереджають кіберполіцейські.