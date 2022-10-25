Загинули батьки та ненароджене маля: у Бахмуті врятували 8-річного хлопчика, який залишився сам

25 жовтня 2022 , 16:23
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Джерело:

Національна поліція України

У Бахмуті поліцейські врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд. Правоохоронцям довелося ризикувати життям.

До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті залишився сам під обстрілами 8-річний хлопчик Богдан. Дитина потребувала екстреної евакуації.

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Щемлива історія з Бахмута

Район, де мешкав хлопчик – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Та навіть це не завадило нашими правоохоронцям та рятувальникам допомогти дитині.

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Правоохоронці разом з рятувальниками та медиками частину дороги долали пішли. Дитину вони знайшли у сусідки. Виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина у знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.


8-річний Богдан / Фото Національної поліції України


Правоохоронці евакуювали з Бахмута дитину / Фото Національної поліції України

Тіла пролежали на вулиці декілька днів. Через постійні атаки ворога їх неможливо було забрати. Родина очікувала на поповнення, жінка була на 7 місяці вагітності. Коли Богдан дізнався, що тато, мама загинули, він втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце. 

Правоохоронці допомогли дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Богдана забере до себе його рідна тітка.

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Окупанти обстріляли цивільне авто на Херсонщині

  • Російські окупанти продовжують вдаватися до цинічних вчинків. 25 жовтня загарбники обстріляли цивільне авто на одному з блокпостів. На жаль, є загиблі та поранені. Машина на якій їхали люди – "Жигулі" темно-синього кольору з тонованими вікнами. Загарбники придумали ж, що там хтось ховається.
  • Нагадаємо, що загарбники ледь не щодня намагаються атакувати Бахмут, проте не можуть взяти місто через сильний спротив українських воїнів. Нещодавно наш захисник записав відеозвернення з міста. Він наголосив, що "Бахмут стоїть і буде стояти".
  • Також у Генштабі ЗСУ постійно інформують, що окупанти намагаються атакувати Бахмут, однак наші воїни відбивають атаки росіян.

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Автор: Дарина Жданович