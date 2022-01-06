Поліція зачистила головну площу Алмати: є десятки загиблих

Військові зранку 6 січня зачистили площу Республіки в місті Алмати. Вони взяли в оточення 2 сотні озброєних порушників порядку.

Десятки людей загинули

Ще вчора ввечері ЗМІ повідомляли, що зранку 6 січня в місті почнеться зачистка. Адже ситуація із мародерством вийшла з-під контролю.

Рекомендуємо Ми самі не розуміємо вимог протестувальників, – мешканка Алмати про хаос в місті

За даними телеграм-каналу "Vласть о главном", прессекретарка міністерства внутрішніх справ Салтанат Азирбек заявила, що у результаті проведення антитерористичної операції "ліквідували десятки людей". Їхні особи ще встановлюють.

Дивіться відео, як військові оточили площу Республіки в Алмати:

Операція продовжується

Наразі зачистки відбуваються у районах, де розташовані адміністративні будівлі. Зокрема й біля департаменту поліції.

Закликаємо мешканців міста залишатися вдома задля їхньої ж безпеки,

– наголосили у поліції.

Зауважимо, спершу зачистки супроводжувалися інтенсивними перестрілками між військовими та протестувальниками. Активістів вдалося взяти в оточення завдяки великій кількості техніки: БТРів, бронемашини, військових вантажівок.

Ситуація в Казахстані: коротко

Протести у країні тривають з 3 січня, однак загострилися вони 5 січня. Активісти штурмували будівлі та палили автомобілі. Магазини, банки й торгові центри почали масового грабувати.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) ввести війська в Казахстан.

У Росії вже підтвердили, що відправлять своїх "миротворців".

За офіційними даними, на протестах загинув 1 мітингувальник та 10 військових. Однак у мережі опублікували кадри з моргу, де лежать десятки жертв.

Головне про протести в Казахстані: дивіться відео

Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.