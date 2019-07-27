Масштабна спецоперація поліції у Білій Церкві: що відбувається

Понад 50 обшуків здійснює поліція Київської області у Білій Церкві у суботу, 27 липня. Мовиться про спеціальну операцію із затримання членів потужної злочинної організації.

У різних районах міста Біла Церква працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі – пише представник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Поки тривають слідчі дії, правоохоронці не розголошують деталей справи. Однак дещо вже відомо:

► Мовиться про затримання членів трьох злочинних угруповань, які займалися тиском на бізнес, вимаганнями та побиттям людей.

Фото, зроблені під час спецоперації (Нацполіція):

Мешканців міста просять "з розумінням ставитися до обмежувальних заходів".

Що означає "поліція здійснює обшук"? Обшук – це слідча дія, примусове обстеження приміщень, будівель чи місцевості з метою знатйи та вилучити предметів та документи, які можуть мати значення у справі. Також мовитися може про те, щоб під час обшуків знати осіб, що перебувають у розшуку (за наявності відомостей про те, що вони ховаються у певному місці чи у певної особи).