Поліція в оригінальний спосіб затримала грабіжника на Дніпропетровщині

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині до правоохоронців звернулась 59-річна жінка. Вона заявила, що під лікарнею її пограбував молодий чоловік.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

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Поліцейські встановили особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника. Щоб виманити злочинця на зустріч, співробітниця сектору реагування патрульної поліції Анастасія Скребнева зателефонувала йому та призначила побачення.



За допомогою такого нестандартного рішення правоохоронці за кілька годин після скоєння злочину затримали грабіжника.

До слова, у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, жорстоко побили 11-місячну дівчинку Софію. Дитина із сильними травмами та переломами потрапила до лікарні, а її ймовірною кривдницею є рідна матір.