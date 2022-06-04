У поліції показали, як підіймали гелікоптер окупантів з дна Київського моря: видовищне відео

Російські загарбники у війні проти України втратили вже дуже багато своєї техніки, зокрема й гелікоптерів. Велика частина з них "спочиває" на нашій землі.

Один із гелікоптерів загарбників (те, що від нього залишилося) вдалось витягнути із дна Київського моря. В мережі з'явилося видовищне відео, як діставали "залізяччя".

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"Пташка доліталася"

Опублікував кадри начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов. На них видно уламки літального апарату, який збили Збройні Сили України.

Долітався... Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних Сил України,

– написав Нєбитов.

З дна Київського водосховища дістали гелікоптер ворога: дивіться відео із фейсбуку Нєбитова

Що відомо про цей ворожий гелікоптер

Як відзначив начальник поліції Київської області, за попередніми даними гелікоптер підбили ЗСУ ще в перший день повномасштабної війни – 24 лютого.

Підтвердили таку інформацію і у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Там зауважили, що саме завдяки цій ворожій "пташці" російська армія мала намір йти на Київ. Однак планам загарбників не судилося здійснитися. Ймовірно, членів екіпажу гелікоптера вже з'їли риби на дні Київського моря.

"Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Разом до перемоги", – підсумував Нєбитов. Зауважимо, станом на вечір 3 червня поліція Київщини проводила огляд місця події.

Наші Повітряні сили за 3 червня знищили 20 одиниць ворожої бронетехніки та низку укріппозицій.



З дна Київського моря витягнули ворожий гелікоптер / Фото з фейсбуку Нєбитова



Уламки були на дні Київського водосховища / Фото з фейсбуку Нєбитова



ЗСУ збили гелікоптер ще 24 лютого / Фото з фейсбуку Нєбитова

Російські літаки бояться залітати в Україну

Російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення масово використовують свою авіацію. Однак тепер літаки Росії бояться залітати на територію нашої держави.

Окупанти недооцінили наші Сили протиповітряної оборони, але тепер вони "закошмарені" нашою ППО.

Український офіцер Юрій Кочевенко зауважив, що тепер літаки противника "падають, як дохлі мухи".

У четвер, 2 червня, два ворожі гелікоптери намагалися зайти в Україну. Однак наші захисники не дозволили їм просунутися углиб держави.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що українська авіація досі є загрозою для окупантів. Адже ми дуже сильно підсилили нашу систему ППО.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти російських літаків, гелікоптера і декількох яхт Володимира Путіна.

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