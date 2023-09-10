Постраждали десятки людей, – Федоров про вибух у штабі окупантів у Пологах

У тимчасово окупованому місті Пологи, що на Запоріжжі, прилетіло по будівлі окупантів, які зібралися там з "виборчими комісіями" Росії. Внаслідок цього там є багато 200-х та 300-х.

І це не єдина вдала ліквідація ворогів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Деталі вибуху у штабі окупантів у Пологах

Як розповів Федоров, у Пологах постраждали десятки людей.

Їх 200-х та 300-х вивозили до крематорію або безпосередньо до Мелітополя,

– зазначив міський голова.

Зауважимо, що міський голова міста Пологи Юрій Коноваленко напередодні підтвердив інформацію, що 8 вересня приблизно о 17:00 в місті пролунали вибухи. Він зазначив, що окупанти, ймовірно, звозили до тієї будівлі документацію щодо так званих "виборів".

"Мені невідомо, наскільки зруйнована будівля. За моїми даними, це наш центральний будинок культури. Вони і так званий референдум проводили там, у них там був центральний офіс, де вони збиралися та за гуманітарку голосували люди. Вони рекламували, що його типу ремонтували за рахунок якоїсь Пензи. Тому, я думаю, це центральний будинок культури був", – розповів Коноваленко.

У тилу окупантів біля Мелітополя чули потужні вибухи

Нагадаємо, що українські бійці завдали потужного удару по окупантах під Мелітополем. Так, гучно було 4 вересня близько 21 години в районі Веселого.

Федоров розповів, що "бавовна" була настільки потужна, що мешканці селища відчували тремтіння землі. Водночас мешканці Мелітополя на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів. Мер зазначив, що окупанти "глибокого тилу" перейшли від літньої "бавовни" на осінню.