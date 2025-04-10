Про це мало говорять: військовий вказав на важливу деталь в історії полонених китайців

Один з полонених громадян Китаю розповів, що потрапив на війну проти України через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів. Вони дійсно будуть наполягати, що поїхали на фронт з особистих міркувань, що Пекін їх туди не відправляв.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу один важливий момент. За його словами, у КНР можуть закривати очі на те, що хтось із китайських громадян воює у складі російської армії.

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"Пекін може закривати очі"

Олександр Мусієнко зазначив, що двоє полонених з Китаю будуть наполягати, що вони опинилися в Україні за своїм особистим бажанням, що вони платили гроші за це, а Пекін до цього не причетний. Уряд КНР може стверджувати, що не відправляє своїх військових воювати на боці Росії.

Є аспект, про який менше говорять, але він має дуже серйозне значення. Китайську розвідку називають "тисячею піщинок". Китайці перебуваючи у різних точках світу не те, що можуть збирати інформацію про країну перебування, а й, зокрема, спілкуються, перебувають у китайських громадах по світу. Вони добре поінформовані, що відбувається у середовищі громадян Китаю, які настрої,

– підкреслив він.

Очевидно, що це не лише ці два китайці, яких вдалося взяти у полон, відомо і про інших. Деякі пабліки раніше публікували інформацію про те, що їм відомо про участь громадян Китаю у війні проти України на боці Росії.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зелеський заявив, що Китай знав про участь своїх громадян у війні проти України. Він додав, що наразі немає доказів того, що була видана пряма вказівка з боку китайського керівництва.

Може діяти певна схема, яка полягає у вербування людей. Є посередники, які, найімовірніше, виходять напряму на ГРУ Росії, займаються цим питанням. Навряд чи розвідка Китаю про це не знає.

Але це не означає, що Пекін відправляє свої регулярні війська. Ні, цього немає. Вони можуть закривати очі на те, що хтось із громадян Китаю може долучатися та воювати у складі російської армії, поки їм не скажуть: "Дивіться, це уже відбувається",

– припустив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Зараз Китаю вже вказали на те, що це відбувається. Це означає, що вони мають вживати певних заходів. Якими вони будуть – можна буде спостерігати найближчим часом.