Наші поранені лежать на полі бою, їх роз'їдають мухи, – полонений окупант
Російське командування вкрай погано ставиться до своїх же бійців. Поранених окупантів просто кидають на полі бою, забравши їхні речі та документи.
Про це розповів загарбник Сєргєй Бєляєв, якого взяли в полон українські воїни. Слова окупанта передає 24 Канал.
Читайте також "Набрали калік і привезли гинути": російський полонений про "солодке життя" в армії Росії
"Поранених роз'їдають мухи"
Беляєв поскаржився на "несправедливість", мовляв, росіяни кидають на полі бою своїх же поранених.
Я також бачив, як ось ці хлопці залишаються поранені, у них забирають документи, все, щоб передати ротному. І все, він далі так лежить. Або навіть документи не забирають, просто лежить, і його роз'їдають мухи,
– підкреслив окупант.
Читайте також Для чого ми сюди прийшли, на нас не нападали, – полонений росіянин закликав не їхати на війну
Російські офіцери влаштували стрілянину, щоб здатися в полон
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що під тимчасово окупованим Мелітополем ворожі офіцери влаштували криваву стрілянину. Між окупантами виникли розбіжності.
Під час суперечки один з офіцерів застрелив іншого. Усе для того, аби здатися в полон з підлеглими бійцями.