Полонений військовий Корсун має серйозні проблеми зі здоров’ям
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Військовослужбовець Павло Корсун вже протягом 2 років перебуває в полоні у бойовиків. Чоловіка утримують у колонії в Макіївці і його стан здоров'я – під великою загрозою.
Про стан Корсуна розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Чоловік зараз перебуває у Макіївській виправній колонії №32.
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Павло Корсун служив у зоні збройного конфлікту
Павло Корсун – старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. З 31 травня 2016 року він ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.
Корсуна та інших військових затримали у 2019 році
22 травня 2019 року його та ще 7 військових затримали під час виконання завдання. Це сталось під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2" в районі Новотроїцького.Важливо! 5 військових – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив, за повідомленням окупантів, він наклав на себе руки.
У полоні залишився Павло Корсун та Юрій Гордейчук. У червні 2019 року Корсуна засудили до 17 років позбавлення волі за так звану "диверсійну діяльність".
У Корсуна – хронічне захворювання
Як повідомила Денісова, у Корсуна хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит. У будь-який момент може статись запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку. Окрім того, у військового діагностовано міокардит та ураження нирок.
Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації Росії не дозволяють рідним бачитися з Павлом,
– повідомила Денісова.
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Омбудсменка звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби його представники відвідали Корсуна.
Українські полонені – у важкому стані: коротко
- Українська лікарка Наталія Стаценко, яка перебуває в незаконному ув'язненні в Макіївці – у важкому стані. Жінка потребує негайної госпіталізації.
- В українця Володимира Черкаса, який теж у колонії у Макіївці, – проблеми з серцем.
- Після звірячих знущань і допитів перебуває у важкому фізичному й моральному стані і Сергій Куріс.
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Текст публікації Людмили Денісової:
Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров'ям.
У червні 2019 року Павла Корсуна було засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".
Павло має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції. Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.