Затримали рік тому в Херсоні: росіяни можуть катувати 75-річного волонтера з Іспанії

75-річний громадянин Іспанії Маріано Гарсія Калатаюд перебуває у російському полоні. Це вперше за рік підтвердили у країні-агресорці.

Військова прокуратура Чорноморського флоту Росії визнала, що Маріано Гарсія Калатаюд був затриманий "співробітниками спецслужб". За їхніми словами, наразі він перебуває в слідчому ізоляторі.

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Чоловік вже рік перебуває в полоні

Маріано Гарсія працював волонтером в Україні з 2014 року, куди приїхав із рідної Валенсії після виходу на пенсію. Іспанські ЗМІ писали про те, що його затримали росіяни ще в березні 2022 року. Проте "уповноважена з прав людини" країни-агресорки вперше підтримала його затримання аж у квітні 2023 року. Весь цей час Гарсія не виходить на зв'язок з рідними.

Вона це підтримала у листі до адвоката іспанця Анатолія Фурсова. За його даними, зараз чоловік перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Досі російське керівництво, яке контролює окуповані українські регіони, відмовлялося визнати, що він був захоплений їхніми військами і вивезений до адміністративного центру Криму,

– мовиться в публікації.

Окупанти хотіли приховати те, що він у них

Маріано Гарсію незаконно затримали у Херсоні 19 березня 2022 року на акції протесту проти російської окупації. Він став першим іспанцем, якого схопили окупанти.

Через кілька днів російські ЗМІ почали стверджувати, що Гарсію звільнили, проте це була неправда. За даними Levante-EMV, щонайменше до 8 квітня Маріано Гарсія міг перебувати в Сімферопольському СІЗО-1.

75-річного чоловіка можуть катувати

Співкамерник Гарсії Євгеній Ямковий розповів журналістам, що 75-річного чоловіка катували: він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони, на ногах має синці від ударів. Також він заявив, що тіло іспанця "вкрите синцями та шрамами".

Після виходу матеріалу посольство Іспанії в Україні заявило, що підтвердження утримування Маріано Гарсії в окупованому Криму "має велике значення". Там заявили, що почали працювати над цим питанням й досліджувати шляхи звільнення чоловіка на гуманітарних підставах. Друзі чоловіка розпочали кампанію з метою домогтися його звільнення.