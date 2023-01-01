З полону повернули медекиню, яка побралась з чоловіком на "Азовсталі"

Між Україною і Росією 31 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Українській стороні вдалося повернути військовополонену медикиню з "Азовсталі" Юлію Чепурко.

По повернення Юлії Чепурко з полону окупантів повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова. Чепурко одна зі 140 людей, яких вдалося повернути Україні.

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Окупанти розлучили Юлію Чепурко з чоловіком

"Чудова новина! Наша Юлечка Чепурко повертається додому! Вчора відбувся черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них і наша Юлія Чепурко", – повідомила Ірина Плетньова.

Юлія Масловська (Чепурко) потрапила до російського полону разом із чоловіком Олександром Чепурком. Вони побралися на "Азовсталі".

21 вересня її чоловіка Олександра, який служить у полку захисників Маріуполя, вдалося звільнити з полону.

Перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими

Напередодні Нового Року з російського полону повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок. З полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку.

Загалом з російського полону звільнено:

82 бійці ЗСУ,

15 з ТрО,

22 із НГУ,

11 з ВМС,

10 з ДПСУ.

СБУ показала, як українських воїнів зустрічали після обміну. Сам обмін є результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Усі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи. З російського полону повернули й пса з "Азовсталі".