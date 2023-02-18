Цілували землю, плакали та дзвонили рідним: перші кадри повернення наших захисників з полону

Україні вдалось повернути з російського полону 100 військових та 1 цивільного. Наші люди повернулись додому 16 лютого.

Відео з повернення опублікував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На кадрах наші сильні та відважні воїни не можуть стримати емоцій.

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Як відбулось повернення наших військових

Дмитро Лубінець розповів, що на відео – перші кадри повернення наших захисників з російського полону.

Перші емоції, перші розмови з рідними, перші обійми побратимів…

– написав Уповноважений.

На кадрах видно, як військові не можуть стримати емоцій, коли говорять з мамою, цілують землю та обіймають побратимів.

Як наші військові повернулись додому: дивіться відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини запевнив, що Україна робить все, щоб кожного дочекалися рідні, щоб обійми були найміцнішими у цілому світі, щоб нарешті запанував в Україні мир.

Що відомо про повернення наших бійців