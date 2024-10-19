95 захисників повернули з полону: Прокопенко сказав, скількох азовців обміняли

З російського полону вдалось повернути 95 українських захисників. Частина повернутих захищали Маріуполь 2,5 роки тому.

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко написав, що під час важких боїв такі новини надають особовому складу 12 бригади "Азов" сил і підіймають бойовий дух.

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Що розповів Прокопенко про повернення азовців

До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову". Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року,

– розповів "Редіс".

Він також привітав захисників на рідній землі та подякував за стійкість і вірність Батьківщині.

"Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", – розповів командир бригади "Азов".

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Денис Прокопенко додав, що у російському полоні залишаються ще 900 бійців "Азову", тож наразі спільне завдання – повернути кожного.