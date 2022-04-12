З полону випустили старосту Старої Збур'ївки Віктора Маруняка
12 квітня 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрій Зеленін
Староста селища Стара Збур'ївка Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські військові, вийшов на зв'язок.
Про це повідомила представниця Голопристанської міської ради. Відео із відповідною новиною з'явилося на фейсбук-сторінці Юрія Зеленіна.
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Староста села живий та повертається додому
З приємною новиною до вас сьогодні звертаємося. Віктор Васильович Маруняк, якого насильно утримували в полоні військові Росії сьогодні повертається додому.
– йдеться у зверненні.
Про детальну інформацію представниця Голопристанської міської ради пообіцяла повідомити згодом.
Дивіться відеозвернення представниці Голопристанської міської ради:
- Нагадаємо, 19 березня найманці Путіна протягом доби тримали в заручниках старосту села Стара Збур'ївка Віктора Маруняка. Згодом стало відомо, що вони захопили його будинок, аби переночувати.
- 21 березня Маруняк та ще кілька жителів селища зникли.
- Декого з українських міських голів, які потрапили в полон до окупантів, знайшли мертвими.