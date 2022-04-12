З полону випустили старосту Старої Збур'ївки Віктора Маруняка

12 квітня 2022 , 12:56
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Джерело:

фейсбук Юрій Зеленін

Староста селища Стара Збур'ївка Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські військові, вийшов на зв'язок.

Про це повідомила представниця Голопристанської міської ради. Відео із відповідною новиною з'явилося на фейсбук-сторінці Юрія Зеленіна.

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Староста села живий та повертається додому 

З приємною новиною до вас сьогодні звертаємося. Віктор Васильович Маруняк, якого насильно утримували в полоні військові Росії сьогодні повертається додому. 
– йдеться у зверненні. 

Про детальну інформацію представниця Голопристанської міської ради пообіцяла повідомити згодом. 

Дивіться відеозвернення представниці Голопристанської міської ради:

Автор: Юлія Бабич