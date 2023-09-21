Від повістки до могили: понад половина мобілізованих росіян живе на фронті менше 6 місяців

Російські окупанти гинуть на території України через злочинну війну, яку розв'язала їхня країна. Дехто з них встиг провести на фронті всього кілька днів.

Російські медіа пишуть, що мобілізовані громадяни країни-агресорки в середньому гинуть в Україні через 4,5 місяця. Термін життя багатьох на лінії фронту – кілька днів, передає 24 Канал.

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Значна частина загиблих віком від 30 до 45 років

Російська влада жодного разу не звітувала про втрати.

За інформацією російських ЗМІ, у перший місяць після мобілізації загинуло щонайменше 130 людей.

Понад половина мобілізованих загинули у віці від 30 до 45 років. Найстарший загиблий мобілізований – 62-річний майор Микола Ісаков із Тверської області. Він провів на війні майже 8 місяців і загинув на початку червня на території Росії у Шебекінському районі Білгородської області.

Частина мобілізованих вже восени 2022 року потрапила до м'ясорубки в районі Сватового та Кремінної, де російському військовому керівництву потрібно було терміново закривати прорив. Рекорд від отримання повістки до могили – лише кілька днів.

Майже в кожному регіоні країни вже поховали хоча б одного мобілізованого чоловіка.

Росія не звітує про втрати, тому ворожа статистика нам невідома. Проте Генштаб ЗСУ веде підрахунок смертей російських окупантів. В умовах активних бойових дій точно підрахувати статистику не можна, тому, ймовірно, смертей мобілізованих може бути значно більше.

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