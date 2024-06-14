Польща знову піднімала авіацію через атаку Росії по Україні
Вночі проти 14 червня Росія знову запускала ракети по Україні зі стратегічної авіації. Через російську атаку Польщі підіймала у повітря авіацію.
Польща та союзники підняли у повітряний простір свої літаки через нічну атаку Росії по Україні. Через це міг бути підвищений рівень шуму.
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Ситуацію постійно моніторять
Польські військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи ППО Польщі.
Задіяно всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації,
– мовиться у повідомленні.
Після того, як ризик ударів по прикордонних з Польщею територіях знизився, авіація пішла на посадку. У командуванні ЗС Польщі зазначили, що постійно перебувають у готовності захистити повітряний простір держави.
У Польщі прокоментували ймовірність збиття ракет над Україною
- Польща спільно із союзниками могла б знищувати над територією України російські повітряні цілі. Наразі стосовно цього лунають численні обговорення.
- І хоч розмови на цю тему тривають, однак жодного рішення ухвалити не вдалося й досі. Про це під час Конференції з відновлення України у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
- Польський представник наголосив, що Польща, звичайно, має збивати російські ракети над своєю територією. Натомість виникає питання щодо збиття ракет над територією іншої країни, оскільки така ракета може впасти й від неї може постраждати хтось на землі.