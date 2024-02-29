Блокування кордону: у ДПСУ сказали, чи пропускають поляки гуманітарні вантажі в Україну

Через блокування кордону польськими фермерами знизилася кількість перетинів кордону транспортними засобами, зокрема вантажівками. Водночас ситуація з гуманітарними й військовими вантажами інша.

Так, польська сторона пропускає подібні вантажі в Україну попри блокування кордону. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Що відбувається з пропуском гуманітарних вантажів в Україну

Демченко зазначив, що прикордонники фіксують, що в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі для України.

Тобто сказати, що вони обмежаться у проїзді через ці блокадні місця на території Польщі я не можу,

– наголосив він.

Речник зауважив, що йому складно дати оцінку, наскільки безперешкодно гуманітарні та військові вантажі можуть проїхати через місця, де перебувають польські фермери. Але він констатував, що з пункту пропуску в Україну такі вантажі прибувають.

Яка загальна ситуація на кордоні з пропуском вантажівок

Речник ДПСУ підкреслив, що ситуація на українсько-польському кордоні залишається незмінною, адже польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску. Цим поляки ускладнюють рух саме для вантажних транспортних засобів, які йдуть як у бік України, так і в Польщу.

"Станом на ранок сьогодні сукупно на всіх 6 напрямках в черзі перебуває десь 2 200 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин", – розповів Демченко.

Він також сказав, що є суттєві зниження перетинів кордону саме вантажівками. Особливо це відчутно у напрямку пункту пропуску Шегині.

За минулу добу тут кордон перетнули десь 35 вантажівок, 24 з яких йшли в бік України. Фактично це пропускали по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів проїхало в бік Польщі, тобто ще менше ніж одна вантажівка за годину,

– зазначив він.

Також, за словами речника, критично низький показник перетину кордону у напрямку пункту пропуску Ягодин. Там за минулу добу в бік України перетнуло кордон десь 70 вантажівок.

Демченко наголосив, що в напрямку Ягодина польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які йдуть з України в бік Польщі. Тому за останні дні показники тут перетину – низькі.

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