Чи запрацював КПП для порожніх вантажівок на кордоні з Польщею: у ДПСУ відповіли
Україна та Польща домовилися про запуск контрольно-пропускного пункту "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок. Уже 4 грудня цей КПП запрацював і пустив перші вантажні транспорти.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас блокада на кордоні з Польщею ще триває, передає 24 Канал.
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КПП на кордоні України й Польщі вже працює
Демченко наголосив, що впровадження контрольно-пропускного пункту, це домовленість, яка була досягнута між Україною і Польщею для того, щоб надалі розблокувати всі напрямки руху. Зокрема, це має зменшити кількість черг на кордоні з Польщею.
Власне з 1 години ночі на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" розпочалося оформлення вантажно-транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які їдуть через кордон порожні на виїзд з України до Польщі,
– сказав речник Держприкордонслужби.
За словами Демченка, станом на 7 ранку було оформлено 30 вантажівок, які перетнули кордон. Їх пускали у загальній живій черзі, а всього зранку на можливість перетину кордону очікували близько 60 вантажівок.
Попри це, Демченко наголосив, що блокування руху на кордоні з Польщею продовжується. Водночас у ДПСУ сподіваються, що впровадження домовленостей також дозволить розблокувати рух для транспортних засобів.
Наостанок Демченко нагадав, що станом на ранок на кордоні з Польщею в бік України на території Польщі перебували в чергах близько 2,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше їх було у пункті пропуску "Рава-Руська".
Крім того, у Держприкордонслужбі показали, як саме відбувалося оформлення вантажівок на новому КПП. Усі вони виїжджають з України.
Робота КПП для порожніх вантажівок на українсько-польському кордоні / Фото ДПСУ
Україна й Польща зробили перший крок для деблокади кордону
- У Держприкордонслужбі розповіли, що з 4 грудня 2023 року починаючи від 1:00 з України до Польщі пропускатимуть порожні великовагові транспортні засоби. Їхня загальна дозволена маса сягатиме понад 7,5 тонни.
- Спочатку це відбуватиметься на контрольно-пропускному пункті "Угринів – Долгобичув". Це буде першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону.
- Варто зазначити, що 1 грудня Мінвідновлення України спільно із Міністерством інфраструктури Польщі напрацювали шлях розв'язання конфлікту на кордоні. Він складається із 3 пунктів.