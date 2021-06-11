Польща домагалася, щоб Україна була спецгостем на саміті НАТО, – глава МЗС

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава спробувала домогтися для України статусу спеціального гостя на саміті НАТО. Зустріч лідерів країн Альянсу стартує 14 червня у Брюсселі.

Про це польський міністр закордонних справ повідомив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

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На цей раз президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Путіним,

– сказав дипломат.

Він зазначив, що Польща виступає за перспективу членства у Північноатлантичному Альянсі таких країн, як Україна чи Грузія.

Україна має право захищатися

Водночас Збігнєв Рау додав, що Україна перед обличчям все більш реальних загроз не тільки має право захищатися, але також, згідно зі Статутом ООН, може очікувати підтримки від інших країн.

Вона має право звернутися до інших країн з проханням про підтримку. Однак все вказує на те, що ця підтримка не рівноцінна швидкій перспективі членства в Північноатлантичному Альянсі,

– підсумував глава МЗС.

Вступ України в НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

Саміт НАТО стартує у Брюсселі 14 червня. Україну на зустріч не запросили, аргументувавши тим, що там будуть тільки члени Альянсу.

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