"Польща хоче захопити Захід України" та "Львів не був польським": Путін знову навигадував маячні

Президент Росії Володимир Путін знову продемонстрував, що прогулював історію, та наплів нісенітниць про Україну. Цього разу він звернув увагу на Захід.

Такі дивовижні заяви диктатор виголосив під час пресконференції за підсумками саміту "Росія – Африка". На думку бункерного, Польща хоче захопити Захід України. Крім того, Львів начебто до Другої світової війни не входив до її складу та всьому має завдячувати СРСР, повідомляє 24 Канал.

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"Існує загроза для Заходу України"

Почав очільник держави-терористки з того, що Польща загрожує Заходу України та це може бути початком шляху до його відторгнення. Натомість жодної небезпеки для Росії, за словами диктатора, немає.

"Загрозу нацбезпеці Україні ми бачимо, але це не наша справа. Ми не бачимо загрозу нашій нацбезпеці. Але судячи, з усього, справа до цього не йде. Наскільки нам відомо, є плани щодо створення не лише польсько-українсько-литовських підрозділів, щоб поставити їх на кордон із Білоруссю, але там уже прокидаються ідеї запровадження певних військових польських підрозділів для забезпечення безпеки", – видав Путін.

Диктатор не уточнив, де ці польські підрозділи мають стояти. Цілком імовірно, що мовиться про кордон Польщі із Заходом України. На думку Путіна, нема кому там наводити лад і дисципліну. Адже "всі вигрібають у межах мобілізаційних заходів".

Але якщо це станеться, це буде початком шляху до відторгнення західних територій України на користь Польщі. У деяких польських еліт така ідея – дуже живуча, і вона ніколи їх не покидає. Ці плани добре відомі. Ці люди не приховують, навіть публічно про них говорять,

– додав він.

Водночас Путін вважає, що Польща в обмін на Захід України мала б віддати свої західні землі, які отримала від Німеччини за результатами Другої світової. Мовиться, зокрема, про Данциґський (Ґданський або Польський) коридор. Однак вона навряд чи на це погодиться.

"Львів не входив до складу Польщі"

"Коридор" складався з території колишньої німецької провінції Західна Пруссія (уздовж Вісли на сході, за винятком Вільного міста Данциг), утворюючи Поморське воєводство.

Ще одну історичну брехню Путін видав про Львів. Той начебто до Другої світової не входив до складу Польщі.

"Коли на Ялтинській конференції, як кажуть історики, йшла розмова про те, як має бути влаштована Європа, і Сталін сказав, що Львів мають входити до складу СРСР, в Західну Україну. Черчіль йому заперечив: Львів ніколи входив до складу Російської Імперії. НА що Сталін відповів: проте Варшава входила. І так Львів опинився у складі СРСР і його передали Україні, як і інші сусідні території", – повчив історії двієчник Путін.

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Що не так у цій заяві Путіна

Зауважимо, що до 1939 року Львів перебував у складі Речі Посполитої. Польським містом він зустрів і Другу світову. 12 вересня, за кілька днів після нападу на Польщу та початку війни, німецькі війська почали облогу Львова. А вже 19 числа до міста підійшла Червона армія, натомість наступного дня німці його покинули.



Щоправда, німецька армія знову повернулася до Львова 30 червня 1941 року та пробула тут до 27 липня 1944-го. Відтоді аж до 1991 року Львів безперервно перебував у складі СРСР.

Ба більше, викликає подив і риторика диктатора щодо Польщі. А ця країна є одним з найбільших друзів України. Окрім суттєвої допомоги – від простягання руки українським біженцям до надання зброї – Польща також просуває українську повістку серед країн Заходу та робить усе, аби Україна стала членом НАТО та ЄС.