Гармати С-60 та гелікоптери: Польща і Литва оголосили про військову допомогу для України

19 січня 2023, 19:17
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Декларація членів НАТО

Польща передасть Україні новий пакет допомоги, у який увійдуть гаубиці та зенітні гармати. Також нову військову підтримку надасть і Литва.

Про допомогу мовиться у спільній декларації 10 країн НАТО. Польща має намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Що передасть Польща

  • У новий пакет допомоги увійшли зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них.
  • 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.
  • Продовжать поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різних видів боєприпасів.

Також Польща буде надавати медичну та інженерну підготовку. Нагадаємо, що Варшава готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, але в рамках широкої коаліції.

Допомога від Литви 

Крім того, про нову допомогу оголосила і Литва. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів про новий пакет підтримки:

  • десятки зенітних установок L-70,
  • боєприпаси,
  • 2 гелікоптери Мі-8.

Загальна сума пакету військової допомоги для України становитиме близько 125 мільйонів євро.

Військова допомога Україні: що відомо

  • У міноборони Данії заявили, що відправлять в Україну 19 артилерійських установок Caesar французького виробництва.
  • Велика Британія планує передати Україні 600 ракет Brimstone. Це ракета класу "земля – земля" або "повітря – земля", розроблена для британських Повітряних сил.
  • Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України, куди увійдуть Archer та БМП.
Автор: Ольга Музика