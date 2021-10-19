Польща майже вдвічі збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю
Джерело:твітер Маріуша Блащака
Польща майже вдвічі збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю. Це трапилось через наплив нелегальних мігрантів.
Мовиться про збільшення кількості солдатів на кілька тисяч. Про це 19 жовтня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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Польща на кілька тисяч збільшила кількість військових на кордоні
Майже 6 тисяч солдатів 16, 18 та 12 дивізій несуть службу на польсько-білоруському кордоні,
– написав глава міністерства.
Блащак пояснив, що солдати підтримують прикордонну службу, захищаючи кордон країни і не дозволяючи його незаконно перетинати.
До речі, перед тим Польща та Литва заявили, що виступають за посилення санкції Євросоюзу проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.Вони заявили, що дії на кордоні мають характер гібридної атаки. Про це заявили президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа на спільній пресконференції у Вільнюсі.
Коротко про ситуацію з біженцями на кордоні з Білоруссю та ЄС
- Станом на 16 жовтня, на кордоні між Польщею та Білоруссю понад 3 тисяч солдатів охороняють польський кордон.
- Польща через наплив нелегальних мігрантів у серпні 2021 року почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.
- У вересні 2021 року польська влада запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.
- 19 жовтня глави МЗС країн Євросоюзу домовились ввести новий блок санкцій проти режиму Лукашенка. Також у ЄC не виключають, що каральні обмеження застосують і до компанії "Белавіа".
- У цей же день міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав самопроголошеного президента Білорусі "шефом контрабандистів у відправці нелегалів". Дипломат засудив білоруський режим за порушення прав людини та сказав, що політична ситуація в країні – драматична. Маас наголосив, що Лукашенко "використовує біженців, як засіб тиску на європейські країни".