Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю
Джерело:RMF FM
Варшава думає про закриття нових прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю. Також у Польщі розглядають можливість закриття і залізничного сполучення.
Країна має багато варіантів впливу на Білорусь. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський.
До речі Прорив військових, чергова жертва та газ: на кордоні Білорусі та Польщі видалась важка ніч
Вони прекрасно знають, що ми можемо закрити нові переходи, в тому числі залізничний рух,
– сказав чиновник.
Як Польща реагує на ситуацію з мігрантами
Через напружену ситуацію на польсько-білоруському кордоні міністерство оборони Польщі оголосило бойову готовність. На кордон поставили близько 13 тисяч військових з 4 армійських дивізій.
Крім того, Польща звернулась до Великої Британії. Військових цієї країни теж хочуть залучити до охорони кордону з Білоруссю. У Королівстві вже погодились допомогти.
Лідер польської опозиції Дональд Туск заявив про необхідність консультацій на рівні НАТО через ситуацію з мігрантами. У Білорусі пригрозили відповіддю "Союзної держави", якщо війська Альянсу з'являться.
Міграційна криза на кордоні: коротко
- З 8 листопада великі групи мігрантів намагаються прорватись до ЄС з Білорусі. Мовиться про тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії.
- У ЄС переконані, біженців організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію Євросоюзу. У цьому звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Вночі 13 листопада білоруські солдати намагались прорвати огорожу, а мігранти застосовували сльозогінний газ. Також одного нелегала з Сирії знайшли мертвим.