Польща може сама визначити рівень підтримки України, – Пентагон

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер 21 вересня відреагував на заяви польської сторони щодо припинення постачання зброї в Україну. Генерал зазначив, що це є "суверенним рішенням".

Крім цього, Райдер не сказав, чи змусить ця ситуація інші держави надавати більше Україні. Водночас він підкреслив допомогу, яку Польща вже надала нашій армії.

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Пентагон відреагував на заяви Польщі щодо зброї

Американський генерал зауважив, що рішення Польщі щодо постачання зброї Україні залежить лише від її бажання та потреб. Тому країна може припиняти чи надавати зброю тоді, коли вона вважатиме за потрібне.

Ми завжди говорили, що будь-яка країна має суверенне рішення вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати,

– сказав речник Пентагону.

Крім того, Райдер також зазначив, що Польща була однією з провідних країн, коли мовилося про надання допомоги Україні в галузі безпеки. Він підкреслив, що країна також забезпечила гуманітарну підтримку для понад мільйона біженців з нашої держави.

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