Польща передає Україні самохідні гаубиці AHS Krab: потужне відео роботи САУ

Польщі допомагає Україні на всіх фронтах. Так, невдовзі до нас відправлять самохідні гаубиці AHS Krab.

Польська армія навчила 100 українських військових користуватися цією зброєю. Тому тепер у Збройних Сил України буде ще більше можливостей, щоб гнати росіян геть.

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Що відомо про гаубиці AHS Krab

AHS Krab – це польські національні самохідні гаубиці, під час створення яких використовують ліцензійну башту від британської гаубиці AS90.

Довжина ствола AHS Krab становить 52 калібри. Для шасі обрали південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

До складу батареї САУ входять:

командно-штабна машина командира батареї;

2 машини командирів взводів;

8 155-міліметрових САУ;

2 транспортно-заряджаючих машини;

машина для ремонту озброєння та електроніки;

штабна машина командира батареї.

Виготовляє гаубиці польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola. Вона отримала контракт від міністерства оборони на створення 96 одиниць САУ. У грудні 2020 року підписали контракт на ще 2 дивізіони, а у травні 2022 компанія заявила, що може виготовити ще три.

Дивіться відео, як працюють гаубиці AHS Krab:

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України у переговорах з Росією. Однак Варшава погодиться на це тільки тоді, коли закінчиться війна.

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Як світ допомагає Україні зброєю: останні новини

Уряд Чехії планує надати Україні 600 – 700 мільйонів чеських крон, що становить 26 – 30,4 мільйона доларів. Ці гроші виділять на військові потреби нашої держави. У Празі наголосили на важливості постійної підтримки ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну вже привезли гаубиці САУ М109 калібру 155-міліметрів та протитанкові ракети Harpoon. Чиновник зазначив, що за це Києву треба дякувати одразу кільком країнам, які скооперувалися, аби допомогти нам.

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