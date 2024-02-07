Міноборони Польщі прокоментувало підняття авіації під час обстрілу України

Зранку 7 лютого під час обстрілу України Польща підіймала в небо свою авіацію. Міноборони країни пояснило, для чого були вжиті такі заходи.

Зранку 7 лютого російська ракета рухалась у бік польського кордону. Речник відділу зв’язків з громадськістю Міністерства оборони Польщі Яцек Горишевський підтвердив, що авіація була піднята в небо з міркувань безпеки.

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Чому Польща підіймала авіацію

Так, коли російські ракети залетіли у львівську область, Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію. В Оперативному командуванні Польщі повідомили, що був запущений військовий протокол щодо захисту неба.

Горишевський зазначив, що Польща бере активну участь у місіях протиповітряної оборони країн НАТО в рамках патрулювання повітряного простору (Air Policing).

Сьогоднішні події, пов'язані з масованою ракетною атакою дальнього радіусу дії з боку Російської Федерації на Україну, особливо в контексті повномасштабного конфлікту по той бік польського кордону, виправдовують співпрацю членів Альянсу з метою забезпечення безпеки в повітряному просторі НАТО,

– сказав Горишевський.

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Це не перший подібний випадок

Раніше повідомлялося, що Військо Польське регулярно моніторить ситуацію на території України та перебуває у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Зокрема 2 та 13 січня Польща також підіймала в небо авіацію.

Країна почала вдаватися до таких заходів після атаки 29 грудня 2023 року – тоді повітряний простір Польщі порушила російська ракета. Вона залетіла на 40 кілометрів углиб сусідньої держави й через 3 хвилини повернулась в Україну.