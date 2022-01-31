Польща поставить Україні озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони

31 січня 2022 , 14:00
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Джерело:

Onet News

У Бюро нацбезпеки Польщі 31 січня повідомили, що країна поставить Україні озброєння. Зокрема, мовиться про засоби протиповітряної оборони.

Павел Солох –  голова Бюро нацбезпеки Польщі – під час брифінгу заявив, що лідер країни Анджей Дуда підтримав цю ідею. Доставити допомогу польська сторона готова у будь-який час.

Зауважте Україна має найчисельнішу армію в Європі, – Резніков

Прийнято рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси. Це рішення опрацьовується міністром оборони. Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію,
– заявив Солох.

Вже 1 лютого Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

 

Україна та Польща – друзі

  • Міністр оборони України Резніков заявив, що Україна та Польща – друзі
  • Окрім того, міністр анонсував зустріч на платформі Люблінського трикутника.
  • За словами Резнікова, переговори міністрів оборони України, Литви та Польщі відбудуться вже найближчим часом.
  • Також міністр розповів, що найближчими днями проведе телефонну розмову з Маріушем Блащаком – своїм польським колегою.
Зауважте! Раніше Резніков розповів, що Польща досі не передавала Україні зброї. Водночас історія польської гуманітарної допомоги – довга. 

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