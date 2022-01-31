Польща поставить Україні озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони
31 січня 2022 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:Onet News
У Бюро нацбезпеки Польщі 31 січня повідомили, що країна поставить Україні озброєння. Зокрема, мовиться про засоби протиповітряної оборони.
Павел Солох – голова Бюро нацбезпеки Польщі – під час брифінгу заявив, що лідер країни Анджей Дуда підтримав цю ідею. Доставити допомогу польська сторона готова у будь-який час.
Зауважте Україна має найчисельнішу армію в Європі, – Резніков
Прийнято рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси. Це рішення опрацьовується міністром оборони. Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію,
– заявив Солох.
Вже 1 лютого Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Україна та Польща – друзі
- Міністр оборони України Резніков заявив, що Україна та Польща – друзі.
- Окрім того, міністр анонсував зустріч на платформі Люблінського трикутника.
- За словами Резнікова, переговори міністрів оборони України, Литви та Польщі відбудуться вже найближчим часом.
- Також міністр розповів, що найближчими днями проведе телефонну розмову з Маріушем Блащаком – своїм польським колегою.
Новина доповнюється