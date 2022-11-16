"Навіть якщо це українська ППО": як поляки реагують на падіння ракети

Російські окупанти завдали черговий масований ракетний удар по Україні 15 листопада. Згодом стало відомо про приліт в одному з прикордонних населених пунктів Польщі. Тут у будь-якому випадку винна Росія незалежно від того, чия ракета вибухнула в Пшеводові.

Про це 24 каналу розповів громадський діяч та науковець з Польщі Рішард Купідура. За його словами, польське суспільство чітко розуміє, що такі вибухи – ескалація конфлікту з територіальної точки зору.

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У всьому винна Росія

Однак основною причиною вчорашнього інциденту стало повномасштабне вторгнення Росії до України. Не було б цього – не було б ніяких трагічних ситуацій.

Не було б його, не було б агресивної політики Росії щодо своїх сусідів, зокрема щодо України, то не було б вчорашньої трагедії. І тут немає значення, чи це була крилата російська ракета, чи українська ППО,

– наголошує Купідура.

Вчорашня ситуація вимагає відповідної реакції. І найбільш раціональний підхід – застосування 4 статті НАТО щодо консультації з питань безпеки.

Як підкреслив Купідура, щоб таких трагічних випадків більше не відбувалося, потрібно якнайшвидше завершувати війну. Для цього Україна має отримувати ще більше зброї від Заходу, щоб повністю перемогти окупантів.

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Падіння ракети в Польщі: що відбулося