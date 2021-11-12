Польща стала жертвою гібридної війни КДБ Білорусі, – Дуда

12 листопада 2021 , 09:26
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до поляків щодо ситуації, яка відбувається на кордоні країни з Білоруссю. Глава держави назвав це гібридною війною, яку проводить білоруське КДБ.

Звернення Дуда виголосив у День незалежності Польщі.

До теми У Кремля "руки в білих рукавицях": які завдання Путіна виконує останній диктатор Європи

Мігранти брутально використовуються диктатурою, – Дуда

Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі,
– підкреслив Дуда.

Президент наголосив, що це – результат послідовної політики режиму Лукашенка. Самопроголошений президент не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів, репресіями та ув'язненням тисяч представників опозиції.

Дуда відвідав кордон з Білоруссю

У День незалежності Польщі  президент побував на кордоні з Білоруссю. Дуда подякував прикордонникам, поліції та військовим. Він зазначив, що польська сторона задекларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам, які перебувають з боку білоруського кордону.

Дуда запевнив, що постійно контактує з партнерами з Євросоюзу та НАТО  і вони запевняють у своїй підтримці.

Дуда відвідав кордон Польщі та Білоруссю / Фото з твітера Дуди

Президент подякував військовим та прикордонникам / Фото з твітера Анджея Дуди

Що відомо про кризу з мігрантами на кордоні:

  • Мігранти прибувають до Мінська літаками, а згодом пробують проникнути до ЄС через польський та литовський кордон.
  • Найбільшу колону – у кілька тисяч мігрантів зафіксували біля кордону Польщі 8 листопада.
  • Польща та услід за нею Литва оголосили про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.
  • За даними української розвідки, на території Білорусі поблизу межі з Польщею перебувають до 15 тисяч нелегалів.
Автор: Ірина Пундор