Такого не повинно бути, – Моравецький засудив Україну за виклик посла Польщі

МЗС України викликало посла Польщі. Польській стороні це дуже не сподобалось – МЗС країни викликало українського посла у відповідь, а прем'єр-міністр Моравецький розкритикував дії України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ й заявив, що цього не повинно було відбутися.

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Моравецький відреагував на виклик польського посла

Моравецький заявив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення Росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".

У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути,

– написав прем’єр Польщі.

Він додав, що для Польщі інтереси будь-якої іншої держави ніколи не будуть стояти вище за власні.

Що трапилось: подробиці скандалу